Від початку доби на фронті відбулось 283 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 8 лютого на фронті відбулось 283 боєзіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили три атаки, армія РФ здійснила 57 обстрілів українських позицій та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Українські підрозділи відбили сім атак.Тринадцять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Ще одне бойове зіткнення наразі триває», – йдеться у зведенні Генштабу.

Водночас відомо, що на Покровському напрямку РФ здійснила 63 атаки.

«Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас. У деяких локаціях бої досі тривають», – кажуть у ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.