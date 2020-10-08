Леонід Кравчук розповів, кого хоче бачити своїм першим заступником

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відповів Радіо Свобода на питання щодо кандидатури на посаду свого першого заступника.

«Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: «Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини», – наголосив Леонід Кравчук.

На сьогодні кандидатур немає, додав він.

«Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки», – продовжує Леонід Кравчук щодо важливості підбору гідної кандидатури.

Раніше цю посаду обіймав Вітольд Фокін.

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови української делегації в ТКГ у серпні цього року.

30 вересня Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна через висловлювання щодо Донбасу.

29 вересня перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

За його словами, на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу, підтримувані Росією.