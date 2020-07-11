Закон передбачає безкоштовні курси української мови – мовний омбудсмен Кремінь

Українське мовне законодавство передбачає відкриття безкоштовних курсів із вивчення української мови. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Мова йде про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла би лежати як на закладах освіти, так і на органах місцевого самоврядування. Вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян», – наголосив мовний омбудсмен.

Тарас Кремінь порівняв безкоштовні курси з української мови з волонтерством.

«З волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014 році фактично з нуля. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій в Європі. 2014 рік ми починали у тому числі з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови», – вказав уповноважений із захисту державної мови.

21 червня 2019 року до Конституційного суду України надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної. Автори клопотання стверджують, що закон не відповідає частині положень Конституції України, оскільки, на їхнє переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками.

Більшість експертів надали до Конституційного суду висновки, у яких вказують, що закон про функціонування української мови не є дискримінаційним щодо національних меншин.

7 липня на засіданні Конституційного суду з розгляду подання Веніславський заявив, що президент Володимир Зеленський вважає, що підстав для визнання неконституційним закону про функціонування української мови як державної немає.