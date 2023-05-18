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Кремль «фактично забороняє» своїм високопосадовцям звільнятися – дані британської розвідки

Британське відомство пояснює це спробою уникнути не тільки браку кадрів через відставки, а й будь-якого враження поразництва, а також зміцнити почуття «колективної відповідальності за війну»

Російська влада, ймовірно, фактично забороняє звільнятися високопоставленим державним службовцям, доки триває війна проти України, повідомляє розвідка Великої Британії в ранковому зведенні 18 травня.

За припущенням, ці обмеження поширені на регіональних лідерів, співробітників безпекових служб і членів «впливової адміністрації президента».

«У приватному спілкуванні чимало чиновників, як видається, дуже скептичні щодо війни, а також потерпають від стресу, працюючи в рамках дисфункціонального апарату воєнного часу. Заборона, скоріш за все, втілюється через прямі натяки, що тим, хто подасть у відставку, загрожують сфабриковані кримінальні справи», – повідомляють у розвідці.

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Британське відомство пояснює це спробою уникнути не тільки браку кадрів через відставки, а й будь-якого враження поразництва, а також зміцнити почуття «колективної відповідальності за війну».

18 травня до Державної думи Росії внесли законопроєкт, який передбачає заборону бути присутніми в ролі спостерігачів на виборах усіх рівнів довірених осіб кандидатів і виборчих об’єднань, а також представників ЗМІ, які не мають трудових договорів із редакціями.

Проєкт також пропонує дозволити дострокове відкликання сенаторів за поданням регіональної влади, яка їх делегувала.

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