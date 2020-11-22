У Кремлі існує «молдовський відділ», пов’язаний із розвідкою – розслідування RISE Moldova

Під час кампанії з виборів президента Молдови в засобах інформації з’являлося багато фейків, частину з яких запускали з Росії, повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ молдовські журналісти-розслідувачі з RISE Moldova.

«За два тижні до виборів журналісти RISE Moldova опублікували гучне розслідування про російських кураторів молдовських політиків. Серед доказів – архіви генерала (Служби зовнішньої розвідки Росії Володимира) Чернова, листування і дзвінки (проросійського експрезидента Молдови Ігоря) Додона», – ідеться в сюжеті Крим.Реалії ТБ.

«Був випадок, який ми знайшли в архіві Чернова, що за кілька днів до міжнародної конференції в Мюнхені Ігор Додон передавав у посольство Росії текст свого виступу. Що молдовські експерти з безпеки розцінили як нонсенс і неприйнятну поведінку для президента країни», – розповів редактор російськомовного відділу RISE Moldova Володимир Тхорік.

Докладніше про російський вплив на політиків у Молдові дивіться сьогодні, 22 листопада, в сюжеті Крим.Реалії ТБ.

Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.