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У Кремлі назвали «придушенням свободи слова» санкції проти російських ЗМІ в Україні

«Це ще один крок на шляху фактично, напевно, придушення свободи слова в Україні і зачистки інформаційного поля країни від незручних і некомфортних інформаційних потоків», – заявив Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував рішення влади України запровадити санкції проти російських ЗМІ.

«Це ще один крок на шляху фактично, напевно, придушення свободи слова в Україні і зачистки інформаційного поля країни від незручних і некомфортних інформаційних потоків», – заявив Пєсков 23 серпня.

21 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 20 серпня про санкції, що, зокрема, стосуються російських ЗМІ: «Московського комсомольця» і газети «Ведомости».

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