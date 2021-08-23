У Кремлі назвали «придушенням свободи слова» санкції проти російських ЗМІ в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував рішення влади України запровадити санкції проти російських ЗМІ.

«Це ще один крок на шляху фактично, напевно, придушення свободи слова в Україні і зачистки інформаційного поля країни від незручних і некомфортних інформаційних потоків», – заявив Пєсков 23 серпня.

21 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 20 серпня про санкції, що, зокрема, стосуються російських ЗМІ: «Московського комсомольця» і газети «Ведомости».