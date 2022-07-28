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Ракетний удар по Кропивницькому: загинули 5 людей, багато поранених

За даними ОВА, російські ракети влучили в ангари, наслідки удару ліквідовуються

Унаслідок ракетного удару російських військ по Кропивницькому загинули п’ятеро людей, ще 25 отримали поранення, повідомив у телеграмі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Райкович також повідомив, що російські ракети влучили в ангари.

«Тип ракет встановлюється. Поки що не знайдено уламків ракет. Експерти працюють. Паралельно йде ліквідація наслідків ракетного удару. Було два попадання в ангари. Є загиблі, поранені. Нині 25 уже доставлені до медичних закладів. П'ятеро загиблих. Є матеріальні втрати», – сказав він під час брифінгу.

Близько 13:00 голова Кіровоградської обласної військової адміністрації повідомив про ракетний удар Росії по Кропивницькому.

Вранці 28 липня стало відомо також про обстріли Київщини, Чернігівщини, Миколаєва і Харкова.

Минулого тижня Кропивницький вже зазнавав обстрілу, тоді щонайменше троє людей загинули, 16 були поранені.

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