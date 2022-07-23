Внаслідок удару по Кропивницькому троє людей загинули – голова ОВА

Внаслідок російського удару по Кропивницькому щонайменше троє людей загинули, 16 отримали поранення, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Медики одразу почали надавати всю необхідну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує», – повідомив він у відеозверненні.

Райкович додав, що рятувальники та піротехнічні служби вже почали роботу. У місті є водопостачання та електроенергія.

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За даними голови ОВА, російські війська випустили по Кропивницькому вісім ракет «Калібр» морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Удари поцілили у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».

Напередодні ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія в акваторії Чорного моря утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

21 липня представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький повідомив, що Росія використала до 60% своїх запасів «високоточного» озброєння.

За останніми даними президента Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.