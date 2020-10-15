В окупованому Криму зафіксували новий рекорд захворюваності на COVID-19

За минулу добу, 14 жовтня, в окупованому Криму виявлено 171 випадок коронавірусної інфекції, повідомив російський голова півострова Сергій Аксьонов.

«142 із них виявлені під час звернення по медичну допомогу, 29 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадках», – сказано в повідомленні в соціальних мережах.

Всього від початку пандемії в Криму (без урахування Севастополя) зареєстровано понад 6500 випадків нової коронавірусної інфекції.

Дані російської влади окупованого півострова щодо COVID-19 не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих чинників, зокрема, інфікування серед російських військових і спецслужб.