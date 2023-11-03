Жителя окупованого Криму засудили до півтора року неволі за повторну «дискредитацію» армії РФ

Призначений Росією міський суд Феодосії в окупованому Криму засудив місцевого жителя Олега Валєєва до півтора року колонії-поселення у справі про повторну «дискредитацію» російської армії (ч. 1 ст. 280.3 КК РФ). Також йому на три роки заборонили адмініструвати сайти, повідомляє сайт суду.

За версією суду, в березні 2023 року Валєєв написав у групі в російській соцмережі «ВКонтакте» та чаті Heil Satana повідомлення, в яких «висміяв сучасне оснащення Збройних сил Російської Федерації військовою технікою» і негативно висловився про участь Росії у війні проти України. Як стверджується, Валєєв визнав свою провину.

Справу про повторну «дискредитацію» щодо Валєєва порушили, оскільки в грудні 2022 року він притягувався до відповідальності за аналогічною адміністративною статтею (ст. 20.3.3 КпАП). Тоді той же суд оштрафував чоловіка на 30 тисяч рублів через повідомлення в публічному телеграм-чаті.

Це другий вирок у справі про повторну «дискредитацію» в Криму за останній тиждень. 30 жовтня Сімферопольський районний суд засудив місцевого жителя Даниїла Серьогіна до року та шести місяців колонії-поселення.