Затриманого після обшуку в Сімферополі Руслана Бекірова відпустили – Джелял

Затриманого після обшуку в Сімферополі 30 квітня Руслана Бекірова після проведення аналізу на наркотики відпустили додому, повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял.

«Співробітники поліції навідріз відмовилися пояснювати, за якою статтею порушено кримінальну справу, в чому полягають претензії поліції до Руслана Бекірова, а також надавати копії протоколів обстеження, навіть для ознайомлення», – повідомив Джелял.

За його словами, російські силовики порадили Бекірову не покидати Сімферополя і залишатися на зв’язку до 5 травня, коли буде готовий результат аналізів.

30 квітня в анексованому Росією Криму силовики провели обшук в помешканні Руслана Бекірова, сина кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова, до якого вранці також прийшли з обшуком. Пізніше Текірова-молодшого відвезли в невідомому напрямку. За словами батька, Руслан політичною чи громадською діяльністю не займався. Пізніше Руслан Бекіров вийшов на зв’язок з рідними.

Сьогодні вранці під Сімферополем російські силовики провели «огляди» в будинках кримських татар. Публічних коментарів російських силовиків щодо причин немає.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».