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14 Червень 2019, Київ 13:09
Новини | Політика

Затриманого кримського татарина після обшуку в анексованому Криму відпустили – адвокат

Адвокат Іслям Веліляєв

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Затриманого російськими силовиками вранці 14 червня жителя села Краснівка Сімферопольського району анексованого Криму, кримського татарина Емірхана Муртазаєва відпустили, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Іслям Веліляєв.

«Його відпустили. З ним працювали співробітники «Центру з протидії екстремізму», – сказав Веліляєв.

Адвокат повідомив, що зараз Муртазаєв перебуває в його офісі.

Раніше сьогодні стало відомо, що російські силовики провели обшук в будинку кримських татар і затримали Емірхана Муртазаєва.

Російські силовики наразі не коментували причин обшуку і затримання.

/**/ /**/ /**/ Російські силовики здійснюють обшуки в окупованому Криму, архівне фото, березень 2019 року
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10 червня в будинках кримських татар в трьох районах анексованого Криму були затримані восьмеро чоловіків. Пізніше підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя взяв їх під варту у справі про буцімто «організацію або участь в діяльності терористичної організації».

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