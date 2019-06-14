Затриманого кримського татарина після обшуку в анексованому Криму відпустили – адвокат

Затриманого російськими силовиками вранці 14 червня жителя села Краснівка Сімферопольського району анексованого Криму, кримського татарина Емірхана Муртазаєва відпустили, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Іслям Веліляєв.

«Його відпустили. З ним працювали співробітники «Центру з протидії екстремізму», – сказав Веліляєв.

Адвокат повідомив, що зараз Муртазаєв перебуває в його офісі.

Раніше сьогодні стало відомо, що російські силовики провели обшук в будинку кримських татар і затримали Емірхана Муртазаєва.

Російські силовики наразі не коментували причин обшуку і затримання.

10 червня в будинках кримських татар в трьох районах анексованого Криму були затримані восьмеро чоловіків. Пізніше підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя взяв їх під варту у справі про буцімто «організацію або участь в діяльності терористичної організації».