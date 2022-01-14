У Криму умовно засудили шістьох людей у справі про «незаконний перетин» адмінкордону

Підконтрольний Росії суд у окупованому Криму виніс вирок шістьом жителям Криму, які нібито організували «незаконний» в’їзд на півострів українців під приводом лікування. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу управління російської ФСБ в Криму.

За цими даними, суд засудив двох співробітників санаторіїв та ще чотирьох посередників. Працівників санаторіїв звинуватили у «використанні службового становища, яке дозволяло оформляти документи від імені юридичної особи, виготовленні фіктивних запрошень на проходження лікування у санаторії» у період обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Всі шестеро отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років умовно з випробувальним терміном від одного до двох із половиною років та штрафом у розмірі від 50 000 до 100 000 російських рублів.

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Засуджених затримали у травні минулого року. Відносно двох працівників санаторіїв були відкриті справи за статтею про організацію незаконної міграції з використанням службового становища (пункти «а» та «в» частини 2 статті 322.1 Кримінального кодексу України). Щодо чотирьох посередників порушено справи за статтею про «пособництво в організації незаконного в’їзду до Росії».

Імена та прізвища засуджених не вказані. Видання «Вісті Крим» стверджує, що записало інтерв’ю з одним із засуджених, який стверджує, що є громадянином України. Коментарів інших фігурантів кримінальної справи немає.

Раніше російська влада повідомила, що продовжує пропускати «іноземних громадян» у Крим лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Окупований Росією Крим відокремлений від материкової частини України адміністративним кордоном.