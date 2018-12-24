Суд у Криму залишив у СІЗО захопленого ФСБ українського курсанта

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму залишив під арештом захопленого ФСБ курсанта Одеської морської академії, члена екіпажу катера «Нікополь» Владислава Костишина.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, Костишина залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін арешту на одну добу через «технічну помилку».

25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.