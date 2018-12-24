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24 Грудень 2018, Київ 18:15
Новини | Політика

Суд у Криму залишив у СІЗО захопленого ФСБ українського курсанта

Владислава Костишина залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін арешту на одну добу через «технічну помилку»

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Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму залишив під арештом захопленого ФСБ курсанта Одеської морської академії, члена екіпажу катера «Нікополь» Владислава Костишина.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, Костишина залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін арешту на одну добу через «технічну помилку».

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25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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