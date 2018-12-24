Адвокат попередив захопленого моряка Будзила про спроби тиску з боку ФСБ – Полозов

Адвокат з команди захисників українських військовополонених моряків Айдер Азаматов відвідав військовополоненого моряка ВМС України, члена екіпажу буксира «Яни Капу» Юрія Будзила, повідомив російський правник Микола Полозов.

За його словами, зустріч відбулася 24 грудня перед здійсненням «слідчих дій» щодо Будзила, коли Азаматову дали можливість поспілкуватися з моряком.

Будзило, як стверджує Полозов, отримав передачу з речами й продуктами, від волонтерів і почувається добре.

«Адвокат Азаматов попередив Будзила про спроби розробки оперативниками ФСБ (Федеральна служба безпеки Росії – ред.) українських моряків з метою здійснити тиск і змусити визнати провину, а також про факти залучення ними інших ув’язнених для цієї мети», – розповів російський юрист.

Він додає, що Будзило, як і решта захоплених моряків, під протокол заявив слідчому, що є військовополоненим, і не став давати інших свідчень.

22 грудня Полозов повідомляв, що аналогічне попередження від адвоката Миколи Фоміна отримав інший військовополонений з «Яни Капу» Євген Семидоцький.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.