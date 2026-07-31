У «Крименерго» кажуть про запровадження аварійних відключень світла на півострові

В окупованому Росією Криму 31 липня запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання через начебто «загрозу перевантаження енергосистеми», повідомило підконтрольне Росії підприємство «Крименерго».

У відомстві кажуть, що рішення про відключення схвалив диспетчер Чорноморського регіонального диспетчерського управління російського «Системного оператора Єдиної енергосистеми».

«Це вимушений захід. Він необхідний для запобігання переваснтаженню електричної мережі, щоб не допустити аварії в усій енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

У «Крименерго» зазначили, що наразі немає погодинних графіків відключень. Електропостачання обмежуватимуть точково та за потреби у різних районах півострова.

Енергетики запевнили, що працюють над «відновленням стабільного електропостачання». Після скасування обмежень подачу електроенергії обіцяють відновити в «повному обсязі».

Причин перевантаження енергосистеми окупаційна влада, підконтрольна Кремлю, не уточнила. Українська влада наразі не коментувала ситуацію.

Редакція Радіо Свобода не має можливості в умовах воєнного часу незалежно перевірити цю інформацію.

Раніше, ввечері 27 липня і вночі 28 липня, в окупованому Росією Криму пролунали вибухи, працювали засоби ППО і мобільні вогневі групи, а в Севастополі підконтрольна РФ влада оголошувала повітряну тривогу.

Як повідомляв проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на кримські джерела, проліт безпілотників також фіксували над Феодосією й околицями. Два вибухи пролунали у Сімферополі – орієнтовно з боку селища Гвардійське, де розташовано російський військовий аеродром. У Севастополі біля мису Фіолент у районі дислокації російських військових частин працювали мобільні вогневі групи.

Відомо, що внаслідок атаки Керч залишилася без світла, а у «більшій частині міста» Феодосії також зникла електроенергія. У Сімферополі й Севастополі жителі повідомляли, що «блимає світло» і продовжуються «сильні стрибки напруги».

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



