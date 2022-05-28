Кримська єпархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила

Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви (МП) заявила, що не погоджується з ухваленими напередодні рішеннями про повну незалежність цієї церкви від Московського патріархату і заявила, що залишається під омофором Московського патріарха Кирила, тобто в юрисдикції очолюваної ним РПЦ.

Як йдеться в повідомленні єпархії, її делегація на соборі УПЦ (МП), що відбувся в п’ятницю, голосувала проти постанови Собору та поправок до Статуту. В ухвалі зокрема йдеться, що Собор висловив незгоду з позицією Московського патріарха щодо війни в Україні, а поправки передбачають «повну самостійність та незалежність» УПЦ (МП).

Кримський митрополит Лазар на Соборі заявив, що УПЦ (МП) має залишатися «самоврядною частиною Російської православної церкви».

Після анексії Криму Росією на території півострова продовжили діяти структури УПЦ (МП). Керівництво Кримської єпархії демонструвало свою лояльність до російської влади.

З початку масштабного російського вторгнення в Україну УПЦ (МП) виступила проти війни та засудила дії Росії. При цьому представники УПЦ (МП) заявляють про нібито гоніння на церкву з боку української влади. У низці єпархій УПЦ (МП) ще до проведення Собору на богослужіннях перестали поминати російського патріарха Кирила. Також низка єпархій УПЦ (МП) перейшла в ПЦУ.

Ввечері 27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

28 травня голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, базованого у Росії, митрополит Іларіон, коментуючи рішення Собору, заявив, що єдність між Російською православною церквою (РПЦ) та Українською православною церквою (Московського патріархату) зберігається.

У Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що підсумки Собору УПЦ (МП) «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою.