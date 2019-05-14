Суди в Росії та окупованому Криму продовжать запобіжні заходи ще 15 кримським татарам

Суди в Росії та окупованому цією країною українському Криму 14 травня продовжать обирати запобіжні заходи кримським татарам, обвинуваченим у так званій «сімферопольській справі «Хізб ут-Тахрір».

Суди в окупованому Сімферополі, а також у Ростові-на-Дону і Таганрозі 13 травня продовжили на три місяці, до 15 серпня, арешт дев’ятьом із 24 обвинувачених.

Зокрема, Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт Раїму Айвазову, затриманому 17 квітня під час перетині адміністративного кордону з Херсонською областю. Його справу з’єднали зі справами інших затриманих раніше кримськотатарських мусульман.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 16 квітня продовжив до 16 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) Енверу Аметову і Меджиту Абдурахманову, затриманим під час масових обшуків 27 березня в Криму.