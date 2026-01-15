Російський дрон вдарив по Кривому Рогу, пошкоджена інфраструктура – влада

Російський дрон вдарив по Кривому Рогу, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Вдень ворог атакував територію Криворізького району. БпЛА поцілив по місту Кривий Ріг. Сталося займання. Його пожежники ліквідували. Пошкоджено інфраструктуру», – написав він у телеграмі.

Люди не постраждали.

Напередодні, як повідомляв місцевий політик Олександр Вілкул, у Кривому Розі після масованої дронової атаки був пошкоджений об’єкт інфраструктури, без електропостачання залишилися десятки тисяч людей, зранку не вийде на лінію швидкісний трамвай, який у розтягнутому на десятки кілометрів місті виконує функцію метро.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



