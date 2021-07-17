Президент Куби назвав «брехнею» повідомлення про протести на острові

Президент Куби Мігель Діас-Канель засудив неправдиві, на його думку, повідомлення про заворушення на острові. Про це він сказав, виступаючи 17 липня на мітингу в столиці країни Гавані перед тисячами прихильників.

«Те, що світ бачить із Куби, є брехнею», – сказав Діас-Канель, засуджуючи поширення «неправдивих зображень» у соціальних мережах, які, за його словами, «заохочують і прославляють насильство та знищення власності».

Коментарі президента Куби пролунали через шість днів після початку демонстрацій проти комуністичного уряду.

На Кубі під час та після масових акцій протесту відбулися затримання учасників. Всього було затримано понад 5 тисяч людей, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів.

Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.

Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет.

13 липня президент США Джо Байден закликав владу Куби дослухатися до вимог людей і відповісти на їхні запити. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс розкритикував обмеження роботи мобільного інтернету в кубинських містах. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав владу Куби звільнити всіх затриманих за мирний протест громадян, про це він написав 14 липня в твітері.