У Києві попрощалися з волонтером Кучапіним

У Лютеранській церкві святої Катерини у Києві попрощалися з волонтером, засновником громадської організації «Дім милосердя» Олексієм Кучапіним. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що під час служби зачитали зміст передсмертної записки Кучапіна.

Окрім того, пастор церкви Максим, який знав волонтера і працював з ним, заявив, що вони не вірять у версію з вбивством Кучапіна.

«Ми не віримо, що Олексія вбила поліція, він помер сам. Його не вбивали. І нас не залякували. Це розхитування ситуації, ніби волонтерів убивають. Дружина Олена ознайомлюється з матеріалами справи. Наступного тижня має бути результат судово-медичної експертизи. Не вірте в решту інформації», – цитує пастора «Громадське».

У організації «Дім милосердя» сьогодні наголосили, що вдячні за небайдужість, але додали, що допомоги з розслідуванням вони не просили.

«Ми щиро вдячні, що є небайдужі люди, які переймаються долею Олексія, проте в нас немає причин не довіряти офіційному слідству», – мовиться у заяві.

У організації також заявили, що не мають наміру коментувати перебіг розслідування. «На цей момент в немає інформації яка би стосувалася когось, хто не є його родичем, або близьким другом», – наголосили вони.

16 липня Кучапін нібито поїхав до Дніпра. Після цього він не виходив на зв’язок. За даними слідства, тіло волонтера знайшли 21 липня в орендованій ним квартирі в Києві. У поліції заявили, що судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті. Причина смерті наразі не встановлена.

Інший волонтер, Захарія Керстюк, заявив, що з квартири винесли закривавлений диван. Водночас правоохоронці переконують, що плями на меблях з’явилися внаслідок «природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше п’ять діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм». Він вважає, що поліція намагається приховати сліди вбивства.

24 липня під Міністерство внутрішніх справ активісти закликали розслідувати смерть Кучапіна як вбивство, а не як самогубство.

У Міністерстві внутрішніх справ у свою чергу пояснили, чому кримінальне провадження за фактом смерті волонтера Олексія Кучапіна зареєстрували за статтею 115 Кримінального кодексу про умисне вбивство, хоча ознак насильницької смерті наразі не виявляли.