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19 травня 2020, Київ 22:58
Новини | Коронавірус

Кулеба подякував голові МЗС Болгарії за надання гуманітарної допомоги українським медикам

Ukraine -- Foreign Minister Dmitry Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19 травня мав телефонну розмову з болгарською колегою Екатериною Захарієвою, повідомляє пресслужба МЗС.

За повідомленням, співрозмовники говорили зокрема про протидію поширенню коронавірусу.

«Міністр закордонних справ України подякував болгарській колезі за ухвалене урядом Болгарії рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків», – йдеться в заяві.

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Крім того, розмова стосувалася розвитку українсько-болгарських відносин та захисту національних меншин.

«Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити», – повідомляє МЗС.

19 травня стало відомо, що Болгарія домовилася про послаблення обмежень на перетин кордонів із Грецією та Сербією.

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