Кулеба: ключове очікування України від ЄС – перспектива членства

Надання Україні європейської перспективи з боку ЄС стане потужною трансформаційною силою для країни і зміцнить регіональну стабільність, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відкриваючи 4-й Association Exchange Forum за участі експертів і представників урядів Асоційованого тріо у Києві.

«Ми втілюємо амбітні реформи за складних обставин. Але відданість цим зусиллям потребує наявності чіткої цілі. Тому наше ключове очікування від ЄС – надання Україні європейської перспективи», – цитує міністра пресслужба МЗС.

За його словами, для ЄС таке рішення потребує лише політичної волі, а не інституційних зобов’язань, але воно здатне відіграти «дуже важливу роль».

«По-перше, чітка європейська перспектива стане величезною мотивуючою та трансформаційною силою для України. По-друге, вона значно посилить регіональну стабільність у цій частині Європи. По-третє, вона покладе край безглуздим спробам Кремля змінити європейський вибір України», – сказав Кулеба.

Голова МЗС також подякував Естонії, Литві, Латвії і Польщі за офіційне визнання європейської перспективи України в чотирьох двосторонніх деклараціях. Він висловив переконання в тому, що коло держав-членів ЄС, які готові визнати реальність європейського майбутнього для України, а також Молдови та Грузії, «продовжить стабільно зростати».

Президент України Володимир Зеленський днями анонсував, що невдовзі до семи (із загалом 27) зросте число держав-членів Європейського союзу, які письмово на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

12 жовтня 2021 року у Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС. Україна і Європейський союз підписали угоду про спільний авіаційний простір в рамках цього саміту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи обговорювалася на саміті перспектива членства України в Євросоюзі, сказала, що є три напрямки, зближення за якими може привести до отримання Україною членства в ЄС.

За її словами, це – реформи, поступова економічна інтеграція і політична асоціація з Європейським союзом, «повне впровадження Угоди про асоціацію, Угоди про вільну торгівлю».