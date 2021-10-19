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Зеленський обіцяє зростання до семи числа країн ЄС, які підтримують європейську перспективу України

Глава держави нагадав, що вже чотири країни ЄС підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі до семи (із загалом 27) зросте число держав-членів Європейського союзу, які письмово на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

«Ми почали цього року готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна та країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас», – сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV.

Глава держави нагадав, що вже чотири країни ЄС підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом.

«Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому будемо рухатися вперед», – наголосив Зеленський.

Український лідер нагадав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель підтримують Україну і відзначають прогрес у здійсненні реформ, про що йшлося в Спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна – ЄС.

Водночас Зеленський визнав, що є країни, з якими потрібно буде більше працювати з цього питання. Тому триває відповідна робота і спілкування окремо з кожною державою.

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