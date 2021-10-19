Зеленський обіцяє зростання до семи числа країн ЄС, які підтримують європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі до семи (із загалом 27) зросте число держав-членів Європейського союзу, які письмово на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

«Ми почали цього року готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна та країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас», – сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV.

Глава держави нагадав, що вже чотири країни ЄС підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом.

«Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому будемо рухатися вперед», – наголосив Зеленський.

Український лідер нагадав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель підтримують Україну і відзначають прогрес у здійсненні реформ, про що йшлося в Спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна – ЄС.

Водночас Зеленський визнав, що є країни, з якими потрібно буде більше працювати з цього питання. Тому триває відповідна робота і спілкування окремо з кожною державою.