У ЄС «вітають» прогрес у втіленні угод про асоціацію з країнами «Східного партнерства» – документ

Рада Європейського союзу вітає поступ у впровадженні угод про асоціацію та зони вільної торгівлі з країнами «Східного партнерства», у тому числі Україною. Про це йдеться в чернетці заяви, який планується оприлюднити 15 грудня за підсумками саміту «Східного партнерства». Документ є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.

«Ми нагадуємо про декларацію Саміту «Східного партнерства» 2017 року, яка визнає європейські прагнення та європейський вибір зазначених партнерів, які вказані в Угодах про асоціацію, в контексті набуття ними чинності», – йдеться в тексті.

У ЄС повторили намір виділити до 3 мільярдів євро економічної підтримки Білорусі в разі демократичних змін у країні.

«Ми вітаємо наявний прогрес та заохочуємо повну імплементацію Угод про асоціацію та Глибокі й всеосяжні зони вільної торгівлі з Грузією, республікою Молдова та Україною, а також Всеосяжну та посилену угоду про партнерство між ЄС та Вірменією. Ми вітаємо прогрес у перемовах, які тривають між ЄС та Азербайджаном щодо нової угоди», – зазначено в документі.

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Заява не містить згадок про Росію чи війну на Донбасі, хоча висловлює «глибоку стурбованість наявними порушеннями принципів міжнародного права у багатьох частинах регіону». Підписанти закликають до «поновлених зусиль для промоції мирного врегулювання невирішених конфліктів у регіоні».

Як очікується зазначити в підсумковій заяві, ефективне впровадження угод про асоціацію та угод про вільну торгівлю дозволить посилити економічні то торгівельні зв’язки між членами «Східного партнерства» та Євросоюзом для подальшої їх інтеграції до Внутрішнього ринку ЄС.

Минулого тижня в Києві відбувся саміт Україна-ЄС за участі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та голови Європейської ради Шарля Мішеля.