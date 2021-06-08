Розмова Єрмака з Джуліані «була частиною складної дипломатичної гри» – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак «усе правильно зробив» під час датованих 2019 роком розмов із особистим адвокатом тодішнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані

«Тоді, у 2019 році, Україна постала перед серйозним викликом, коли її інтенсивно намагалися втягнути у внутрішню політику США. Наш національний інтерес тоді полягав в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку в США, не дати звинуватити Україну у «підіграванні» тій чи іншій стороні – і водночас не зіпсувати відносини з тодішньою адміністрацією США», – написав міністр у фейсбуці.

За словами Кулеби, «це була дипломатія за умов ідеального шторму».

«Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США», – твердить очільник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба стверджує, що «ані президент Зеленський, ані Андрій Єрмак як безпосередній співрозмовник Джуліані не дозволили втягнути нашу державу у внтутрішньоамериканські розборки і при цьому не побили горщики з тодішньою адміністрацією».

Американський телеканал CNN 7 червня повідомив, що отримав ексклюзивний аудіозапис телефонних розмов адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані із колишнім спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером і головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, на той час помічником Володимира Зеленського.

Як вказує телеканал, запис телефонної розмови від липня 2019 року свідчить, що «Руді Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати необґрунтовані змови проти на той час кандидата (у президенти США – ред.) Джо Байдена».

Повідомляється, що дзвінок передував тій розмові Трампа із Зеленського, що пізніше стала центральною частиною розслідування щодо втручання у вибори і «першого імпічменту» Трампа.

Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані та Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News в квітні, а журнал Time першим опублікував деякі ключові витяги з розмови в лютому.

Джуліані, який вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових відносин в Україні, наразі не коментував новий аудіозапис. Коментарів Волкера також немає. Радіо Свобода намагається отримати коментар у Андрія Єрмака із цього приводу.