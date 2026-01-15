Комендантську годину не скасують, переглядаються її правила – Кулеба після доручень Зеленського

Комендантська година скасовуватися не буде, будуть переглядатися її правила, повідомив віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, на першому засіданні штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві за дорученням президента Володимира Зеленського окремо розглянули питання комендантської години.

«Наголошую: режим комендантської години не скасовується. Проте переглядаються її правила. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень. Йдеться про тимчасові рішення, які дозволять: забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення; дати людям можливість безпечно дістатися до пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів; забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію пунктів незламності», – йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування і Рад оборони і лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. «Жодних самовільних рішень на місцях бути не може», – наголосив урядовець.

Тим часом, президент Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години. «Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей і бізнесу були всі необхідні можливості», – написав він у телеграмі.

Напередодні Зеленський заявив, що пропонує на час надзвичайної ситуації прибрати комендантську годину для частини міст і громад.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.