Візит Кулеби до Мозамбіку: говорили про відкриття посольства та формулу миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першого в історії двосторонніх відносин візиту до Мозамбіку запросив країну долучитися до втілення формули миру, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

За інформацією відомства, у Мапуту глава української дипломатії був прийнятий президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі та провів переговори із міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо.

«Мій візит до Мозамбіку має три основні завдання. Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге: обговорити втілення Формули миру Президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрями економічної співпраці», — розповів Кулеба.

Міністр висловив вдячність мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту. Він підкреслив, що «відкриття посольства відбувається в ширшому контексті ренесансу українсько-африканських відносин».

Глава МЗС розповів ситуацію на фронті та «зусилля сил оборони України із відбиття ракетних і дронових ударів РФ та звільнення тимчасово окупованих територій України».

«Жодна інша країна світу не прагне миру більше, ніж Україна. Минулого року президент Володимир Зеленський запропонував Формулу миру — план із десяти пунктів, який допоможе встановити справедливий і тривкий мир в Україні та зміцнити глобальну безпеку. Запрошуємо Мозамбік — особливо як країну, яка нині обіймає місце непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2023-2024 роках — приєднатися до її втілення. Це стане суттєвим внеском в захист принципів та цілей Статуту ООН», — зазначив міністр.

Глава МЗС України порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці, зокрема функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Кулеба також повідомив, що Україна готова включити Мозамбік до переліку країн, які отримують українські зернові в рамках гуманітарної ініціативи президента Зеленського «Grain From Ukraine», аби підтримати продовольчу безпеку Мозамбіку. Водночас він наголосив на неприпустимості «використання Росією продовольства як зброї».

Мозамбікська сторона «висловила солідарність з Україною на тлі розв’язаної Росією війни та підтримала пропозицію Кулеби провести під патронатом міністерств закордонних справ бізнес-форум», зазначають в МЗС України.

25 травня Дмитро Кулеба відвідав Руанду з дипломатичним візитом. Як повідомляє пресслужба відомства, він провів зустріч із міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва країни Вінсентом Бірутою.

Днями Кулеба зустрівся з головами дипломатичних відомств Ефіопії та Марокко в ході свого другого турне Африкою.