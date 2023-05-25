Зеленський обговорив можливість участі Швеції в авіаційній коаліції з міністром оборони

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном – про це він повідомив у своїх соцмережах 25 травня.

За словами Зеленського, вони обговорили «можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва».

«Дякую за рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України й передати 10 танків «Леопард-2» та за лідерство у формуванні «коаліції БМП CV-90», – додав він.

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Йонсон повідомив у своєму твітері, що відвідав Київ разом із міністром цивільної оборони Швеції Карла Оскара і, окрім Зеленського, зустрівся також із українським колегою Олексієм Резніковим.

«Вражений успіхами Збройних сил України та витривалістю українського народу», – додав шведський посадовець.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями назвав створення авіаційної коаліції серед ключових напрямків консолідації партнерів України у протидії російській агресії.