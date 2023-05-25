Кулеба анонсував відкриття посольства України в Руанді

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Руанду з дипломатичним візитом у рамках свого турне Африкою 25 травня. Як повідомляє пресслужба відомства, він провів зустріч із міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва країни Вінсентом Бірутою.

Він нагадав, що минулого року президент Володимир Зеленський доручив МЗС розширити присутність у Африці.

«Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі», – йдеться в його коментарі.

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Це перший візит голови українського МЗС до цієї країни за час дипломатичних відносин.

За повідомленням, міністри обговорили «формулу миру» Зеленського, до якої Кулеба запросив Кігалі приєднатися.

«Перемога України дозволить суттєво зменшити негативний вплив Росії на Африканському континенті, яка за допомогою бойовиків ПВК «Вагнер» дестабілізує внутрішню ситуацію в низці африканських країн та займається незаконним видобутком їхніх корисних копалин. Критично важливо об’єднати наші зусилля задля протидії спільним викликам і загрозам», – заявив він.

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Сторони також обговорили продовольчу безпеку в Африці та експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи і гуманітарної програми Grain From Ukraine.

Як додає МЗС, Кулеба та Бірута підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ двох країн.

Днями Кулеба зустрівся з головами дипломатичних відомств Ефіопії та Марокко в ході свого другого турне Африкою.