Сили РФ атакували Куп’янщину, загинув чоловік – поліція

Наслідки російського удару по Куп'янську, квітень 2025 року
Наслідки російського удару по Куп'янську, квітень 2025 року

Сили РФ вранці 19 жовтня атакували один із населених пунктів Куп’янського району Харківщини, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

«19 жовтня близько 08:30 російські війська здійснили черговий удар по населеному пункту Куп’янського району в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець», – зазначили правоохоронці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

