Сили РФ атакували Куп’янщину, загинув чоловік – поліція

Сили РФ вранці 19 жовтня атакували один із населених пунктів Куп’янського району Харківщини, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

«19 жовтня близько 08:30 російські війська здійснили черговий удар по населеному пункту Куп’янського району в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець», – зазначили правоохоронці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.