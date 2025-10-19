Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулось 76 бойових зіткнень

Від початку доби 19 жовтня на фронті відбулось 76 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведені Генерального штабу ЗСУ.

«На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України відбили п’ять атак противника поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Дворічанського і Бологівки; ще два боєзіткнення тривають. На Куп’янському напрямку росіяни один раз намагалися прорвати українську оборону в районі Піщаного», – розповіли у Генштабі.

Також у ЗСУ зазначили, що на Лиманському напрямку сили РФ здійснили атаку поблизу Дробишевого, бій триває.

«Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив», – зазначили у Генштабі.

Окрім цього, на Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 15 штурмових дій у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру (4 боєзіткнення на цей час тривають).

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку сили РФ здійснили 26 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

«Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника», – йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.