Війська РФ вранці обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, загинула людина – Синєгубов

Російські війська вранці обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні зранку, близько 5:10, ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби», – написав він у телеграмі.



За його даними, протягом минулої доби війська РФ з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

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10 серпня місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Останнім часом, як повідомлялося, посилилися обстріли з боку Росії.

Евакуюватися мають жителі лівого берега річки Оскіл. Частково під евакуацію потрапляє і місто Куп’янськ – частина його території, зокрема залізнична станція Куп’янськ-Вузлова.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 11 серпня повідомив, що наразі евакуювали 63 людей, в тому числі 9 дітей.