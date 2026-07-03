Голова Курської області РФ заявив про підрив машини з посадовцями на міні, вони поранені

У центрі Рильська Курської області Росії на міні підірвалася машина зі співробітниками адміністрації Рильського району – про це повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн вранці 3 липня. Постраждали четверо людей.

За його словами, вибуховий пристрій спрацював дистанційно. В автомобілі був голова району Володимир Ковальчук: у нього мінно-вибухова травма, сліпі осколкові поранення ніг.

«За кермом автомобіля перебував директор управління господарського обслуговування Сергій Бєсєдін. У чоловіка непроникне поранення живота, уламками пошкоджено стегно. Прямо зараз він на операції», – повідомив він.

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Зараз, за словами губернатора, Бєсєдін на операції у Рильській центральній районній лікарні Туди ж доправили ще двох постраждалих – начальника управління культури та спеціаліста відділу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Вони зазнали травм від вибухової хвилі.

За інформацією Хінштейна, на ґанку будівлі неподалік були начальник управління культури та спеціаліст відділу ЦО та НС. Вони постраждали від вибухової хвилі. Територія оточена, на місці працюють сапери.

Територію події очепили, на місці працюють сапери.

Відповідальних за вибух губернатор Курської області не назвав. Українська сторона не коментувала інцидент.