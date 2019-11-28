НБУ послабив курс гривні щодо долара на 5 копійок

Офіційний курс гривні 29 листопада знизиться на 5 копійок – такі дані Національного банку України.

Офіційний курс у п’ятницю становитиме 24 гривні 5 копійок порівняно з 23,98 гривні 28 листопада.

Курс щодо євро також послабиться: з 26,40 гривні 28 листопада до 26,45 наступного дня.

Вдень 28 листопада Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 24 гривні 4 копійки за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на 28 листопада.

Курс на міжбанківському ринку увечері 28 листопада становить 23,98 гривні при купівлі і 24 при продажу.

Раніше цього тижня експерти прогнозували, що вже цього тижня «загальний позитивний настрій щодо зміцнення гривні видихнеться як за рахунок нівелювання чинника аукціону по ОВДП, так і за рахунок зростання попиту на валюту перед закінченням місяця і скорочення її пропозиції через надходження основних сум відшкодувань ПДВ експортерам». Експерти припускають, що долар «відштовхнеться від дна», і ринок піде вгору.

Надмірне посилення гривні щодо долара є не менш небезпечним, ніж стрімка девальвація національної валюти. Зокрема, посилення понад рівень, закріплений у розрахунках уряду, ставить під загрозу виконання дохідної частини державного бюджету. Саме через це НБУ, викуповуючи надлишок пропозиції долара, намагається не допустити більшого посилення гривні.