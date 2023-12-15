Офіційний курс знову становить понад 37 гривень за долар

Національний банк України встановив на 18 грудня офіційний курс на рівні 37 гривень 2,11 копійки за долар. Це на 3 копійки більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 99,13 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:00 становили, за повідомленнями Finance.ua, 37 гривень 3–5 копійок за долар, це на 4,5 копійки більше від рівня закриття торгів 14 грудня.

«Перед обідом попит на долар на міжбанку залишається дуже високим, але Нацбанк активно розпродає валюту і цим дещо збиває котирування», – вказували фахівці сайту «Мінфін» після 13:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.