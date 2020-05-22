Курс гривні послабився на 18 копійок, довідковий курс також знизився – НБУ

Офіційний курс гривні щодо долара послабився протягом доби, йдеться в даних Національного банку України. 22 травня долар коштує 26,76 гривні порівняно з 26,58 гривні напередодні.

Довідкове значення, яке НБУ встановив опівдні 22 травня, становить 26 гривні 75 копійок порівняно з 26,78 гривні напередодні.

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Євро також дорожчає: 21 травня європейська валюта коштувала 29,14 гривні, сьогодні – 29,46 гривні.