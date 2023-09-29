У Курській області РФ після атаки дрона знеструмлені 5 населених пунктів – губернатор

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що в Бєловському районі в ніч на 29 вересня безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, внаслідок чого без світла залишилися п’ять населених пунктів.

«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п’ять населених пунктів і лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання візьмуться, як тільки стане безпечно», – написав він.

Російські телеграм-канали публікують відео атаки безпілотників у Курській області.

Міністерство оборони Росії пізніше заявило про нібито 11 збитих безпілотників літакового типу над Курською і Калузькою областями в ніч проти 29 вересня. У російському відомстві звинуватили в ударі українську владу.

Українські посадовці і військові офіційно ситуацію поки не коментували.

Водночас видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Службі безпеки України і відповідне відео повідомило, що українські дрони здійснили успішну атаку на електричну підстанцію в Курській області РФ, до якої, зокрема, були підключені важливі російські військові об’єкти.

Як заявили джерела в СБУ, які цитує видання, «завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут – не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо РФ і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни».

26 вересня у Курській області Росії, за словами губернатора, внаслідок атаки безпілотника без світла залишилися сім населених пунктів.

24 вересня в центрі Курська безпілотник атакував адміністративну будівлю. Ймовірно, йдеться про будівлю ФСБ Росії. Також дронами був завданий удару по нафтопереробному заводу. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що атаку провела військова розвідка України. Офіційно в ГУР це не підтверджували.

Представники влади регіонів Росії, що межують з Україною, а останнім часом і більш віддалених, регулярно звітують про атаки безпілотників. Міністерство оборони Росії вважає дрони українськими. Українське командування не коментує атаки дронів на території Росії.