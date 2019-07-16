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16 Липень 2019, Київ 08:08
Новини | Політика

«Всім бажаю гарного настрою» – службовець часів Януковича виграв ще один суд щодо зняття з виборів

В СБУ раніше казали, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів

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Верховний суд України підтвердив рішення апеляційної інстанції про незаконність постанови Центральної виборчої комісії, яка скасувала реєстрацію ексзаступника генпрокурора Рената Кузьміна часів президентства Віктора Януковича кандидатом у народні депутати. Про це сам Кузьмін повідомив на сторінці у Facebook.

«Іменем України Верховний суд підтвердив законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом незаконне зняття з реєстрації кандидатом в народні депутати за списками «Опозиційною платформи – За життя». Всім бажаю гарного настрою», – написав Кузьмін.

Він прикріпив до допису копії рішення суду. Водночас сам Верховний суд наразі рішення не оприлюднив.

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12 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконною постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у народні депутати.

5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.

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