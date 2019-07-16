«Всім бажаю гарного настрою» – службовець часів Януковича виграв ще один суд щодо зняття з виборів

Верховний суд України підтвердив рішення апеляційної інстанції про незаконність постанови Центральної виборчої комісії, яка скасувала реєстрацію ексзаступника генпрокурора Рената Кузьміна часів президентства Віктора Януковича кандидатом у народні депутати. Про це сам Кузьмін повідомив на сторінці у Facebook.

«Іменем України Верховний суд підтвердив законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом незаконне зняття з реєстрації кандидатом в народні депутати за списками «Опозиційною платформи – За життя». Всім бажаю гарного настрою», – написав Кузьмін.

Він прикріпив до допису копії рішення суду. Водночас сам Верховний суд наразі рішення не оприлюднив.

12 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконною постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у народні депутати.

5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.