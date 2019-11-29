Суд скасував арешт майна «Кузні на Рибальському»

Київський апеляційний суд скасував арешт нерухомого майна та корпоративних прав «Заводу «Кузня на Рибальському». Відповідне рішення ухвалене 19 листопада і було оприлюднене 28 листопада в Єдиному реєстрі судових рішень.

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

У вересні 2018 року з’явилась інформація, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит у справі про продаж заводу. У вересні Печерський районний суд Києва заарештував майно компанії.