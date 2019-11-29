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29 листопада 2019, Київ 22:17
Новини | Політика

Суд скасував арешт майна «Кузні на Рибальському»

Петро Порошенко продав «Завод «Кузня на Рибальському» у вересні 2018 року

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Київський апеляційний суд скасував арешт нерухомого майна та корпоративних прав «Заводу «Кузня на Рибальському». Відповідне рішення ухвалене 19 листопада і було оприлюднене 28 листопада в Єдиному реєстрі судових рішень.

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

У вересні 2018 року з’явилась інформація, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит у справі про продаж заводу. У вересні Печерський районний суд Києва заарештував майно компанії.

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