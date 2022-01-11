Київ: інспектори склали близько 80 адмінпротоколів через «неякісне» прибирання снігу – КМДА

Інспектори благоустрою склали близько 80 адміністративних протоколів через неякісне прибирання снігу та накрижень, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора Департаменту міського благоустрою Тимура Ткаченка.

За його даними, в місті працює близько 120 інспекторів благоустрою.

«Коли починаються потужні опади, вже з 8:00 інспектори в буквальному сенсі «на ногах». Долають за день інколи десятки кілометрів, обходять свої сектори, яких у Києві близько ста, фіксують, як триває прибирання снігу. За сьогодні внесли близько 500 приписів та склали майже 80 адміністративних протоколів за неякісне снігоприбирання», – йдеться в коментарі Ткаченка.

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Він попередив, що через морози найближчими днями можливе утворення бурульок на дахах.

«За відсутність сигнальної стрічки, що огороджує небезпечну ділянку – також передбачений штраф. Для підприємців – до 1700 гривень», – заявив голова департаменту.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 11 січня попередила про ожеледицю, зокрема, в Київській області та Києві 11 і 12 січня, яка може призвести до порушення руху транспорту.