Без гарячої води у Києві лишаються близько 5 відсотків абонентів – КМДА

У Києві станом на ранок 23 жовтня без гарячої води залишаються близько 5 відсотків абонентів, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, гаряче водопостачання у цих будинках відсутнє через ремонт мереж.

«Ми подали тепло сьогодні в 63% будинків, якими управляє місто, і 36% - це будинки ОСББ та ЖБК, вони включилися, але за індивідуальними заявками, тобто за їхнім рішенням. Є багато будинків, які провели заходи з термомодернізації, і вони самі вирішують: чи влаштовує їх температура й коли їм включатися", – зазначив заступник голови КМДА.

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Уряд на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів.

19 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що місто готове до опалювального сезону і за тиждень-два система теплопостачання у столиці працюватиме стабільно.

20 жовтня у Києві розпочалося підключення багатоквартирних житлових будинків до системи централізованого опалення через зниження температури повітря.