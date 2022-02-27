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Комендантська година в Києві з понеділка триватиме з 22:00 до 7:00 – Кличко

Київ, 27 лютого 2022 року

З 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. І ті люди, які перебуватимуть у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп. Місто живе в умовах воєнного стану», – наголосив Кличко у телеграм-каналі.

Він закликав жителів міста не наражатися на небезпеку.

«Прошу всіх дотримуватися правил. Бо в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога», – додав мер.

Раніше міська влада повідомляла, що комендантська година у Києві з 26 лютого до ранку 28 лютого діятиме з 17:00 до 08:00.

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