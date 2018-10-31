В Києві підозрювані під час втечі протаранили 10 автомобілів і наїхали на поліцейських – заява

Тікаючи від переслідування, підозрювані в крадіжках протаранили десять автівок і здійснили наїзд на двох правоохоронців, повідомляє Головне управління Нацполіції в Києві.

За повідомленням, 13 жовтня поліція отримала звернення від власників квартири, до якої грабіжники вдерлися, коли господарі спали. Після цього правоохоронці почали документування діяльності угруповання, яке, за їхніми даними, здійснили низку квартирних крадіжок.

Вночі 28 жовтня оперативники разом із працівниками слідчого управління та патрульної поліції затримали чотирьох осіб – як пояснюють у поліції, після спроби чергового пограбування в Деснянському районі столиці.

Намагаючись втекти від правоохоронців, підозрювані пошкодили кілька автомобілів.​

«У відповідь на вимогу поліцейських вийти з автомобіля зловмисники заблокувалися в салоні машини і намагалися втекти, протаранюючи при цьому припаркові автомобілі, у тому числі і службове авто поліцейських. Загалом вони пошкодили десять машин. Окрім того, рухаючись заднім ходом, вони здійснили наїзд на двох працівників поліції, які отримали садна та забої. Попри всі намагання втекти з місця події, їх затримали», – наводить прес-служба слова начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка.

Поліцейські повідомляють, що вилучили в затриманих кілька одиниць зброї, а також речі, які, можливо, були вкрадені в містян.

«Серед вилученого – ювелірні вироби, столові прибори, годинники, телефони. Імовірно, ці речі були викрадення із квартир киян, тож якщо власники впізнали їх, просимо звернутися в управління карного розшуку поліції Києва. На цей час доведена їх причетність до скоєння трьох квартирних крадіжок у Києві, Київській та Житомирській областях і одного квартирного пограбування у столиці», – стверджує Андрій Крищенко.

Поліцейські відкрили два кримінальні провадження: щодо фактів крадіжок та замаху на життя правоохоронців через наїзд. В разі обвинувального вироку затримані можуть отримати до 15 років позбавлення волі або ж довічні терміни ув’язнення.