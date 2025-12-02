У Києві до трьох зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ 29 листопада – Кличко

У Києві до трьох зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 29 листопада, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, в лікарні помер чоловік, який постраждав під час обстрілу й перебував у тяжкому стані.

Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву й області, використавши, за даними Повітряних сил ЗСУ, 36 ракет різних типів і майже 600 дронів.

Було відомо про 38 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.