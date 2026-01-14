СБУ: у Києві затримали очільницю школи в окупованій Ялті, яка запроваджувала «освітні стандарти РФ»

Служба безпеки України 14 січня повідомила про затримання жінки в Києві за підозрою в колабораціонізмі.

У відомстві стверджують, що йдеться про очільницю захопленої школи в окупованій Ялті, яка «запроваджувала у цьому закладі «освітні стандарти» РФ».

«Окрім цього, зловмисниця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Батько чотирьох дітей із позивним «Крим». Російсько-українська війна в долі однієї людини

СБУ уточнює, що її співробітники затримали фігурантку, коли вона прибула до столиці, щоб відвідати родичів. Вона в’їхала до України через треті країни і планувала повернутися до Криму цим же маршрутом для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ. У неї виявили російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з російською окупаційною владою.

За матеріалами справи, фігуранта пішла на співпрацю з російською владою ще після окупації Криму в 2014 році. Тоді вона була директоркою одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й «фактично одразу підтримала рашистів». За це їй доручили керувати місцевою школою, щоб «переформатувати» навчально-виховний процес за російськими стандартами.

«Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам «тези» московської пропаганди. На так званих «лінійках» колаборантка популяризувала кремлівський режим і виступала за його поширення», – йдеться в повідомленні.





Затриманій повідомили про підозру за статтею в колабораційній діяльності. Її взяли під варту.

СБУ не називає імені фігурантки, її позиція щодо обвинувачень невідома.

На пресконференції «5 років роботи Прокуратури: національний та міжнародний виміри. Візія майбутнього» 9 грудня 2025 року виконувач обов’язків керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Віталій Секретар розповів, що з 2022 року українські прокурори притягнули до відповідальності 458 людей з анексованого Криму за звинуваченнями в колабораціонізмі, допомозі РФ та пропаганді.



