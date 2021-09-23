Київрада заявляє, що Коцюбинське розширило свої межі за рахунок Голосіївського парку

Київська міська рада заявила, що звернеться до правоохоронних органів через «протиправне вилучення земель територіальної громади Києва». Про відповідне рішення рада повідомила 23 вересня за підсумками голосування.

«Депутати Київради підтримали звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в місті Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста Києва. За відповідне звернення проголосували 88 депутатів», – йдеться в повідомленні.

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Як заявляють у міській раді столиці, попри її звернення, Держгеокадастр протягом двох років не реєструє наявну межу Києва до Державного земельного кадастру.

Київрада додає, що подала позов проти Держгеокадастру та його місцевого територіального органу, і провадження за цим позовом вже відкрите.

«Бездіяльність посадовців призводить до того, що деякі «сусіди» столиці – зокрема, Коцюбинське та Козин, користуючись бездіяльністю Держгеокадастру, квапляться включити сусідні з ними землі міста Києва до своїх територій та розпорядитись земельними ділянками столиці на свій розсуд», – йдеться в коментарі міського голови Віталія Кличка.

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Йдеться, зокрема, про рішення Київської обласної ради від 9 вересня, за яким межі селища Коцюбинське були розширені за рахунок національного природного парку «Голосіївський». Це, заявляють у Київраді, суперечить затвердженим межам столиці.

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради в 2018 році з проханням включити селище Коцюбинське до меж Києва. Проте в липні 2020 року парламент не підтримав відповідну постанову.

Держгеокадастр і Київська обласна державна адміністрація наразі не коментували цю заяву публічно.