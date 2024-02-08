Київрада перейменувала ще шість вулиць, два сквери й бібліотеку в столиці

Київська міська рада змінила ще низку топонімів у столиці – про це повідомила її пресслужба 8 лютого.
Секретар Київради Володимир Бондаренко пов’язав перейменування з процесом декомунізації та дерусифікації. Він додав, що це тривалий процес, який включає кілька етапів.
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«Спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим», – йдеться в його коментарі.
Нові назви отримали:
- вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка
- вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса
- вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе
- бібліотека імені Олександра Блока – бібліотека імені Гната Юри
- провулок Яблочкова – провулок Компанійський
- безіменний сквер на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 – названий на честь Ґолди Меїр
- вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих
- вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд
- безіменний сквер на вулиці Жилянській – Лідії Гончаренко
Раніше 8 лютого Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил.
У Києві регулярно змінюють назви, пов’язані з Росією або радянським періодом. Зокрема, в листопаді 2023 року міська влада перейменувала низку бібліотек.
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