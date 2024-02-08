Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у столиці на честь Повітряних сил

Київська міська рада підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил. За відповідне рішення на засіданні 8 лютого проголосували 88 депутатів.

«Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!» – прокоментував рішення міський голова Віталій Кличко.

Раніше Повітрофлотський проспект у Києві пропонували перейменувати на Повітрянофлотський або ж на проспект Європейського Союзу, але ці пропозиції не підтримали.

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Також сьогодні ж міська рада не підтримала перейменування Повітрофлотської вулиці на Повітрянофлотську. На сьогоднішньому порядку денному Київради – ще декілька рішень про зміну топонімів у столиці.

У Києві регулярно змінюють назви, пов’язані з Росією або радянським періодом. Зокрема, в листопаді 2023 року міська влада перейменувала низку бібліотек.