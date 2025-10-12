На Київщині повністю відновили електропостачання в одному з районів після ранкової атаки РФ – ОВА

У Бориспільському районі на Київщині повністю відновили електропостачання після ранкової російської дронової атаки, повідомила обласна військова адміністрація.

«Без світла було близько 10 тисяч абонентів. Протягом дня завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі вже зі світлом. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, обидва співробітники ДТЕК, які постраждали внаслідок атаки, отримали всю необхідну медичну допомогу, вже виписані з лікарні й далі лікуватимуться амбулаторно.

«Наразі ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над точковими включеннями», – йдеться в повідомленні.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.